Президент ФИФА Джанни Инфантино на заседании Совета ФИФА в Цюрихе, Швейцария, извинился за ошибки в коммуникации и консультациях вокруг проекта FIFA Forward Enterprise. План предусматривал создание компании для управления коммерческими направлениями футбольных турниров, в частности чемпионата мира, а также продажу миноритарной доли этой компании частным инвесторам.

Как сообщает The National, во время заседания, продолжавшегося три с половиной часа, Инфантино заявил, что проект не был окончательно согласованным решением. По его словам, инициатива должна была помочь ФИФА увеличить инвестиции в 211 ассоциаций-членов организации, а не заменить финансирование из существующих ресурсов.

Критика со стороны европейских ассоциаций

Несмотря на извинения, ряд представителей европейских футбольных ассоциаций сохранили критический настрой. Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что ФИФА нуждается в реформировании и полном политическом перезапуске, который, по его мнению, невозможен при руководстве Инфантино.

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Председатель Футбольной ассоциации Англии и вице-президент ФИФА Дебби Хьюитт заявила, что члены Совета не получили ответов на конкретные вопросы относительно FIFA Forward Enterprise. Она отметила, что неоднократно просила предоставить документы, связанные с инициативой, но не получила их.

Другие вопросы на заседании

На встрече также поднимался вопрос о приостановлении действия дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна во время летнего чемпионата мира в Северной Америке. Кроме того, Инфантино попросили предоставить объяснения относительно Премии мира ФИФА, которую организация присудила президенту США Дональду Трампу.

По данным издания, Инфантино сохраняет значительную поддержку среди африканских футбольных функционеров, в то время как сопротивление со стороны нескольких влиятельных европейских ассоциаций остается заметным.

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