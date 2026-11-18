Годовая инфляция в Великобритании в октябре выросла до 3,6% против 3,5% в сентябре. Показатель, рассчитанный по индексу потребительских цен, соответствовал прогнозу экономистов, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

Цены на энергию

На октябрьский показатель повлияло повышение на 4% предельного уровня цен на энергию, установленного британским регулятором Ofgem. Оно вступило в силу в начале октября.

Из-за роста оптовых цен на газ прогнозисты предупреждают, что с января предельный уровень цен на энергию может вырасти еще на сумму до четверти. Это усиливает давление на домохозяйства в преддверии холодных зимних месяцев.

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The Guardian связывает подорожание энергоносителей с конфликтом вокруг Ирана, который, по данным издания, повышает стоимость нефти и усиливает инфляционное давление в мировой экономике.

Помощь и процентные ставки

Правительство Энди Бернема пообещало поддержать домохозяйства на фоне нового роста стоимости жизни. В прошлом месяце канцлер Джон Хили объявил о плане зимней выплаты в размере 100 фунтов стерлингов для 20 млн домохозяйств.

Банк Англии прогнозирует, что в следующем году инфляция может достичь пика, близкого к 5%. Ранее в этом месяце регулятор повысил процентную ставку с 3,75% до 4% и предупредил, что для сдерживания инфляции могут потребоваться дальнейшие повышения стоимости заимствований. Финансовые рынки ожидают как минимум двух повышений ставки на 0,25 процентного пункта до конца следующего года.

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