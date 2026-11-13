В Польше инфляция потребительских цен в октябре составила 3,5% в годовом выражении. По сравнению с сентябрём цены на товары и услуги снизились на 0,4%, сообщает RMF24 со ссылкой на Главное статистическое управление Польши.

Что повлияло на цены

Наибольшее влияние на общий показатель цен в октябре оказало удешевление транспорта — на 6,1%, а также отдыха, спорта и культуры — на 2,6%.

В то же время расходы на пользование квартирой или домом, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1%. Одежда и обувь подорожали на 2,9%, продукты питания и безалкогольные напитки — на 0,4%, а услуги в сфере информации и коммуникации — на 0,7%.

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Замедление экономики

Статистическое управление также сообщило, что темпы экономического роста в третьем квартале снизились с 4% до 3,5%. Руководитель департамента экономического анализа и исследований Национального банка Польши Яцек Котловский связал это с более осторожным поведением потребителей.

По данным RMF24, высокие цены на топливо повлияли на бюджеты поляков, из-за чего они стали больше экономить. Третий квартал охватывал период с начала июля до конца сентября. В течение половины этого времени программа Ceny Paliwa Niżej не действовала, а стоимость заправки иногда достигала 9 злотых за литр.

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