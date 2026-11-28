В США «Интер Майами» Лионеля Месси завершил сезон после поражения от «Коламбус Крю» в первом раунде плей-офф MLS. Как сообщает Interia Sport, решающий гол во втором матче забил Санти Родригес на 92-й минуте.

Гол в компенсированное время

В первой игре серии команда из Флориды уступила «Коламбус Крю» со счётом 0:3 и завершала матч в меньшинстве. Во второй встрече счёт 0:0 сохранялся до компенсированного времени. Родригес воспользовался передачей Анаса Зарури и принёс «Коламбус Крю» победу, которая вывела команду в четвертьфинал Восточной конференции.

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В следующем раунде «Коламбус Крю» сыграет с победителем пары «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион».

Решающий матч для Чикаго

Тем временем «Чикаго Файр», за который выступает Роберт Левандовский, проиграл первый матч серии против «Шарлотт». Команде необходимо победить во второй игре, чтобы продолжить борьбу в плей-офф. Матч «Шарлотт» — «Чикаго Файр» запланирован на 28 ноября, начало — в 18:30 по польскому времени.

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