В Бразилии опрос Ipespe, опубликованный 10 октября, зафиксировал преимущество сенатора Флавиу Болсонару над президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед вторым туром президентских выборов, запланированным на 25 октября. При пересчёте на действительные голоса Болсонару имеет 52,7%, а Лула — 47,3%.

Как сообщает The Rio Times, телефонное исследование провели среди 1 500 избирателей в возрасте от 16 лет 6–8 октября. Статистическая погрешность составляет 2,6 процентного пункта при уровне доверия 95,45%. Опрос зарегистрирован в Высшем избирательном суде Бразилии под протоколом BR-00933/2026.

Распределение поддержки

Без пересчёта на действительные голоса 49% респондентов выбрали Болсонару, 44% — Лулу. Ещё 5% заявили, что проголосуют пустым бюллетенем или испортят его, а 3% не определились. Среди 88% опрошенных, которые сказали, что точно придут голосовать, показатель Болсонару составляет 53,1% действительных голосов, а Лулы — 46,9%.

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Лула лидирует на северо-востоке страны с результатом 63% против 29%. Болсонару имеет преимущество на юге — 63% против 30%, а также на юго-востоке, где его поддерживают 52% респондентов против 40% у Лулы. Среди евангелистов Болсонару поддерживают 61%, Лулу — 30%, тогда как среди женщин Лула опережает соперника с результатом 49% против 44%.

Оценка кампаний

Респонденты также выше оценили кампанию Болсонару на телевидении и радио — 43% против 34% у Лулы. Его присутствие в WhatsApp положительнее оценили 44% опрошенных, тогда как кампанию Лулы — 30%.

Наиболее часто называемой темой, повлиявшей на голосование в первом туре, стали коррупция и кризис в Верховном суде — 24%. Экономику, рабочие места и цены упомянули 17% опрошенных. Работу правительства Лулы одобряют 43% респондентов, не одобряют — 50%; 53% назвали состояние экономики плохим или очень плохим.

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