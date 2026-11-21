В Иране Корпус стражей исламской революции показал видео подземного ракетного комплекса, где продемонстрировали новую пусковую установку, способную запускать две ракеты на жидком топливе. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Associated Press.

Туннель протяженностью несколько километров

Запись опубликовало иранское агентство Tasnim, а портал Iran International распространил ее в социальной сети X. На кадрах виден высокий туннель протяженностью несколько километров. Вдоль него размещены сотни ракет и военная техника.

По оценке AP, презентация должна была продемонстрировать ракетный потенциал Ирана на фоне предыдущих заявлений США об уничтожении иранского арсенала.

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Сообщения об инцидентах в Ормузском проливе

В тот же день британская организация по безопасности мореплавания UKMTO сообщила, что утром два танкера были поражены ракетами при выходе из Персидского залива через Ормузский пролив. ВМС Ирана, в свою очередь, заявили, что к полудню танкер к востоку от пролива наткнулся на морскую мину и загорелся.

Al Jazeera связывает усиление атак с заявлениями Тегерана о контроле над проливом и требованием к судам согласовывать маршруты с иранскими властями. AP отмечает, что Иран усиливает атаки на судоходство, стремясь повысить мировые цены на энергоносители и оказать давление на США, которые блокируют иранские порты. По данным UKMTO, в неделю, завершившуюся 18 ноября, движение судов через Ормузский пролив было примерно на 65% ниже, чем до войны.

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