Американская разведка получила информацию о возможной подготовке Ираном нападений на представителей администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Среди сценариев, которые, по данным спецслужб, рассматривает Тегеран, — применение так называемой «грязной бомбы» или химического оружия.

По информации телеканала, иранская сторона прорабатывает возможные варианты атак на американских чиновников. В то же время в США пока нет единой оценки того, обладает ли Иран необходимыми возможностями для реализации таких планов и готов ли он прибегнуть к нападению.

Собеседники CNN отмечают, что имеющиеся разведывательные данные скорее свидетельствуют о проработке запасных сценариев, а не о непосредственной угрозе неизбежной атаки.

Несмотря на это, американские спецслужбы обратили внимание на детализацию возможных операций. По их данным, в планах определены конкретные места и потенциальные цели атак.

«Грязная бомба» — это устройство, сочетающее обычное взрывчатое вещество с радиоактивными материалами. В отличие от ядерного оружия, оно не вызывает ядерного взрыва, однако может привести к радиоактивному загрязнению территории.

По данным CNN, возможность применения такого устройства американские спецслужбы рассматривают как один из потенциальных сценариев иранской атаки. Среди других вариантов упоминается использование химического оружия.

В то же время информация о проработке возможного нападения не означает, что решение о его осуществлении уже принято. Американские власти продолжают оценивать достоверность разведывательных данных, а также реальные возможности Тегерана.

Об этом сообщает издание CNN.

Американские разведывательные органы выявили планирование Ираном возможных атак на высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, США. Речь шла о потенциальном применении радиоактивной грязной бомбы или химического оружия.

Кроме того, американские спецслужбы получили информацию о вероятной подготовке Ираном нападений на представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Среди возможных сценариев, которые рассматривает Тегеран, называют применение «грязной бомбы» или химического оружия.

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