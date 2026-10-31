Иран расширит список целей в США и Израиле на фоне угрозы новой эскалации

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военному командованию страны подготовиться к возможному возобновлению противостояния с США и Израилем.

В частности, он приказал расширить список потенциальных целей для ответных ударов.

Хаменеи обратился к руководству Корпуса стражей исламской революции, армии и Генерального штаба вооруженных сил. Он подчеркнул, что Иран должен быть готов немедленно и эффективно реагировать на угрозы независимо от их характера и географического расположения.

Отдельно верховный лидер поручил обновить перечень потенциальных целей, включив в него все виды американских и израильских военных активов, которые могут оказаться в зоне досягаемости иранских вооруженных сил.

Хаменеи назвал готовность к масштабному противостоянию одним из ключевых факторов сдерживания противников. Также он призвал военное командование усилить оборонительные и ударные возможности страны с помощью новых технологий.

Источник: Bloomberg

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу военные варианты действий в отношении Ирана. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal, который цитирует американских чиновников и других собеседников, осведомленных о ходе встречи.

США могут возобновить масштабные удары по Ирану уже после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. По данным американских СМИ, военная авиация готовится к возможным боевым действиям, а Вашингтон предупредил страны Персидского залива о вероятной короткой, но интенсивной военной кампании. В то же время президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о начале операции.

Иранские чиновники заявили о подготовке вмешательства в промежуточные выборы в США 3 ноября, а также о попытках повлиять на парламентские выборы в Израиле

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