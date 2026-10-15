Военно-морские силы Ирана заявили о пожаре на нефтяном танкере в ограниченной зоне Оманского залива к востоку от Ормузского пролива. По утверждению флота, судно пыталось пройти через этот участок с отключенными системами отслеживания.

Заявление ВМС Ирана

Во время патрулирования и наблюдения военные обнаружили горящий танкер, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление, распространенное иранским государственным вещателем IRIB. В ВМС Ирана утверждают, что судно пыталось пройти через несанкционированную зону.

Иранская сторона не назвала танкер, его флаг или оператора и не сообщила о причинах пожара. Также нет данных о возможных пострадавших и состоянии экипажа.

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Инциденты вблизи пролива

В ВМС Ирана заявили, что Ормузский пролив находится под полным контролем и наблюдением их сил и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Ранее во вторник иранский флот сообщал о похожем пожаре на танкере к востоку от пролива. По его версии, это судно также вошло в ограниченную зону с отключенными системами отслеживания.

В то же время ВМС КСИР заявили, что контейнеровоз с более чем 2 500 контейнерами затонул в среду после столкновения с морской миной. По их словам, судно пыталось пройти несанкционированным маршрутом к югу от пролива. Эти сообщения появились на фоне напряженности между Ираном и США относительно судоходства через Ормузский пролив и введенных Ираном ограничений для коммерческого судоходства.

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