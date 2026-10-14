Власти Ирана заявили, что продолжат противодействовать спутниковому интернету Starlink и не исключают новых ограничений доступа к глобальной сети на фоне войны с США и Израилем. Об этом сообщает Al Jazeera.

Starlink, который не подпадает под жесткую систему интернет-фильтрации в Иране, запрещен в стране по соображениям национальной безопасности. За использование или хранение терминалов предусмотрено наказание от шести месяцев до двух лет лишения свободы, а за ввоз и распространение устройств — до пяти лет. В случае сочетания этих действий с обвинениями в шпионаже или угрозе национальной безопасности возможно и смертное наказание.

Starlink назвали инструментом войны

Секретарь Высшего совета киберпространства Мохаммад Амин Агхамири назвал Starlink «инструментом войны» для врагов Ирана. По его словам, сервис может использоваться для управления, шпионажа и сбора информации. Он также заявил, что страна располагает несколькими системами для блокировки спутниковых терминалов, одна из которых уже применялась во время протестов в январе.

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Эксперт в сфере телекоммуникаций из Тегерана, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что власти могут применять глушители с разными конфигурациями, подменять GPS-координаты для усложнения активации новых устройств и выявлять протоколы, связанные со Starlink. По его словам, терминалы также пытаются перехватывать с помощью патрулей, поисков с использованием дронов и рейдов на точки продаж.

Отключения интернета и контроль доступа

В 2026 году жители Ирана пережили два продолжительных отключения глобального интернета: трехнедельное во время общенациональных протестов в январе и 88-дневное в начале нынешней войны. Представительница правительства Фатеме Мохаджерани признала, что государственные органы намеренно ухудшают интернет-соединение, объясняя это защитой людей, баз данных и цифровых сервисов от кибератак.

Агхамири призвал граждан пользоваться внутренними платформами, работающими через Национальную информационную сеть. Власти также рассматривают модель дифференцированного доступа, при которой отдельные группы, в том числе исследователи, журналисты и предприниматели, могли бы получать защищенный международный доступ во время ограничений. В опубликованном политическом документе говорится, что потенциально могут разблокировать Google Play и WhatsApp, тогда как YouTube и Telegram должны были бы согласиться на условия, установленные иранскими властями.

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