В Брюсселе, Бельгия, ирландское председательство в Совете ЕС предложило сократить бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы на €159 млрд по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии. План предусматривает уменьшение общего объема бюджета примерно на 8% и должен стать основой для переговоров лидеров 27 стран ЕС на следующей неделе, сообщает Politico Europe.

Какие расходы предлагают сократить

Новый переговорный документ, известный как negobox, предусматривает сокращение на €122 млрд в текущих ценах по сравнению с предыдущим вариантом, представленным кипрским председательством в июне. Наибольшие сокращения предлагаются в расходах на конкурентоспособность — на €75 млрд, внешнюю помощь — на €38 млрд и административные расходы ЕС — на €10 млрд.

В то же время ирландское предложение не предусматривает сокращений фермерских субсидий и региональных выплат, которые вместе составляют около половины бюджета ЕС. Такой подход стал уступкой странам Южной и Восточной Европы, известным как «Друзья сплоченности», которые выступают против урезания этих статей.

Дублин также предлагает отменить резервный фонд EU Facility cushion, который давал Еврокомиссии возможность направлять средства на непредвиденные чрезвычайные ситуации в течение семилетнего бюджетного цикла.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Споры о налогах

Страны ЕС разделились между государствами, добивающимися сокращения расходов на сотни миллиардов евро, и противниками уменьшения почти €2-триллионного бюджетного предложения. Германия и ее союзники ранее критиковали кипрский вариант negobox за сокращение лишь на €32 млрд.

Ирландское председательство существенно не изменило предложенный Еврокомиссией пакет из пяти новых общеевропейских налогов, которые потенциально могут принести бюджету €66 млрд. Франция настаивала на добавлении сборов с цифровых гигантов, онлайн-гемблинга и криптокомпаний. Среди технических изменений в плане — постепенное введение взносов от системы торговли выбросами ETS для более бедных государств и увеличение взносов в бюджет ЕС от углеродного сбора на импорт.

Послы 27 государств ЕС должны обсудить документ в воскресенье, готовя встречу лидеров в четверг. Правительства стремятся достичь договоренности до конца года, до выборов во Франции, Польше и Италии.

Читай нас в