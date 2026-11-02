В чешском городе Острава правоохранители опровергли рассказ польского волонтера о якобы нападении из-за желто-синей панамы, из-за которой его могли принять за украинца. По результатам расследования выяснилось, что мужчина поссорился с двумя гражданами Словакии после совместного употребления алкоголя, и именно они стали его нападавшими.

Что рассказывал польский волонтер

В сентябре 35-летний поляк Куба Гейсиг отправился в благотворительный велопробег по Верхней Силезии, чтобы собрать средства на лечение своей партнерши Марселины, у которой диагностировали рак шейки матки.

Во время путешествия мужчина заявил, что в чешской Остраве на него напали поляки, которые из-за желто-синей панамы приняли его за украинца и выкрикивали оскорбления, в частности называли бандеровцем.

История получила широкую огласку в польских СМИ и социальных сетях. На благотворительной платформе Pomagam.pl на лечение партнерши волонтера собрали более 628 тысяч злотых при первоначальной цели в 300 тысяч.

Что установила полиция Чехии

По данным следствия, перед нападением Гейсиг находился в одном из ночных клубов Остравы, где познакомился с двумя 26-летними гражданами Словакии. Мужчины вместе употребляли алкоголь, а около пяти утра вышли на улицу.

Недалеко от улицы Стодольные между ними возникла ссора. По версии следствия, причиной могли стать оскорбительные высказывания поляка в адрес матери одного из словаков. Ссора переросла в физическое насилие.

Пресс-секретарь полиции Ева Михаликова сообщила, что потерпевший не смог предоставить полную информацию об обстоятельствах нападения, поскольку был в нетрезвом состоянии и плохо ориентировался в городе.

Правоохранители отследили его передвижения с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что во время конфликта у мужчины не было желто-синего головного убора ни на голове, ни на видном месте.

За медицинской помощью пострадавший обратился более чем через 12 часов после нападения.

Что грозит напавшим

Полиция предъявила обвинение в хулиганстве двум гражданам Словакии. Оба сотрудничали со следствием и признали свое участие в нападении.

Одному из них, который ранее уже был осужден за аналогичное правонарушение, грозит до трех лет лишения свободы. Другому – до двух лет.

В то же время полиция не установила подтверждений того, что нападение было связано с украинской символикой или национальностью потерпевшего.

Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на полицию.



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