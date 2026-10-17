Парламент Италии одобрил реформу избирательной системы, предложенную правительством премьер-министра Джорджии Мелони. Новые правила предусматривают полный переход к пропорциональной системе и бонусные мандаты для партии или коалиции, которая наберет не менее 42% голосов.

Голосование в парламенте

По данным The Hindu, реформу в ходе тайного голосования поддержали 227 парламентариев, против выступили 164. Она отменяет мандаты, распределявшиеся по мажоритарной системе, и вводит пропорциональное представительство для всего парламента.

Партии или коалиции, которая наберет не менее 42% голосов, реформа гарантирует до 70 дополнительных мест в нижней палате парламента и до 35 мест в Сенате. Италия применяла подобные избирательные модели и ранее, однако механизм бонусных мандатов стал наиболее дискуссионной частью изменений.

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Позиции сторонников и критиков

Сторонники реформы считают ее необходимой для обеспечения политической стабильности. Коалиция Мелони, находящаяся у власти первый срок, недавно стала самой долго действующей администрацией Италии со времен Второй мировой войны.

Критики и оппозиционные законодатели выразили обеспокоенность по поводу реформы. Они утверждают, что изменения могут быть направлены на сохранение власти нынешней коалицией, которая, согласно материалу, отстает в опросах общественного мнения.

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