Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой выразил обеспокоенность в связи с украинской атакой на порт Бенгази в Ливии, где находились российские корабли.

Итальянская сторона подчеркнула необходимость не допустить распространения конфликта с Россией на Средиземноморский регион, а также важность соблюдения суверенитета Ливии, стабильности и поддержки усилий ООН.

В то же время Таяни заверил, что Италия продолжит поддерживать оборону Украины и дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира.

Источник: Министерство иностранных дел Италии

Власти Ливии обвинили Украину в организации теракта против российских кораблей в Бенгази.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.