Италия выразила обеспокоенность в связи с нападением Украины на российские суда в Ливии
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой выразил обеспокоенность в связи с украинской атакой на порт Бенгази в Ливии, где находились российские корабли.
Итальянская сторона подчеркнула необходимость не допустить распространения конфликта с Россией на Средиземноморский регион, а также важность соблюдения суверенитета Ливии, стабильности и поддержки усилий ООН.
В то же время Таяни заверил, что Италия продолжит поддерживать оборону Украины и дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира.
Источник: Министерство иностранных дел Италии
Власти Ливии обвинили Украину в организации теракта против российских кораблей в Бенгази.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.
Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.