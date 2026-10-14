Японская авиакомпания Japan Airlines заказала для своего регионального подразделения J-Air до 26 самолётов Embraer E190-E2. Компания сообщила об этом в заявлении в среду. Сделка включает 16 твёрдых заказов и опционы ещё на 10 самолётов. С учётом опционов общий объём заказа может достичь 26 бортов.

Обновление регионального флота

E190-E2 должны заменить региональный флот J-Air, который сейчас состоит из самолётов первого поколения Embraer E170 и E190. Начало поставок запланировано на 2029 финансовый год.

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Заказы японских авиакомпаний

Как сообщает Channel NewsAsia, ранее в этом году другая японская авиакомпания ANA увеличила твёрдый заказ 2025 года на самолёты семейства E2 до 23 единиц. Семейство E2 является одним из основных конкурентов самолётов Airbus A220.

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