Американская банковская группа JPMorgan Chase внесла 50 млрд нигерийских найр, или около 38 млн долларов, в Центральный банк Нигерии в рамках процедуры получения лицензии на осуществление merchant banking. Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на Bloomberg и осведомлённые источники.

Один из последних этапов согласования

По данным Bloomberg, внесение депозита является одним из последних регуляторных этапов перед возможным одобрением работы дочерней структуры JPMorgan Chase в сфере merchant banking. Источники агентства говорили на условиях анонимности, поскольку процесс согласования ещё не завершён.

Банк рассчитывает получить разрешение до конца года или в начале 2027 года при условии прохождения всех необходимых процедур. Ранее в октябре управляющий директор JPMorgan West Africa Дапо Олагунджу сообщил о намерении создать в Нигерии дочернюю компанию для работы в сфере merchant banking. Он выступил на Нигерийско-Азиатском диалоге финансового взаимодействия в Сингапуре.

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Расширение присутствия в Африке

В JPMorgan Chase планируют нарастить присутствие в Африке и увеличить долю в платежах, кредитовании, торговом финансировании и корпоративном банкинге. Сейчас у группы есть представительство в Лагосе. В случае выдачи лицензии банк сможет расширить услуги, предоставляемые в Нигерии через направления управления активами и капиталом, а также коммерческого и инвестиционного банкинга.

История присутствия JPMorgan в Нигерии, по данным издания, начинается в 1961 году, когда Chase Manhattan Bank открыл отделение в Лагосе. Позднее этот банк стал частью JPMorgan Chase & Co.

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