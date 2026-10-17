Кабинет Маврикия 16 октября одобрил внесение в Национальную ассамблею законопроекта, который позволит комиссару полиции вводить комендантский час на всей территории страны. Об этом сообщает The Rio Times.

Изменения в Закон о полиции

Законопроект о внесении изменений в Закон о полиции должен отменить действующее ограничение, согласно которому приказ о комендантском часе может касаться только определенных местностей. В случае принятия документа комиссар полиции сможет распространить такой приказ на весь Маврикий.

Документ также предусматривает более строгие наказания для людей, которых обнаружат на улице с оружием наступательного характера на территории действия комендантского часа в часы его действия. Размеры штрафов или сроки лишения свободы в источнике не указаны.

Законопроект еще должна рассмотреть и принять Национальная ассамблея. Решение Кабинета было принято на фоне беспорядков, начавшихся на Маврикии 12 октября.

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Ночные ограничения и последствия беспорядков

Отдельно Кабинет одобрил новый приказ о комендантском часе на три ночи — 16, 17 и 18 октября. Ограничения действуют с 22:00 до 04:30, а последняя ночь завершается утром 19 октября. Кабинет не опубликовал список местностей, которых касается этот приказ.

По данным полиции, с начала беспорядков были задержаны 151 человек, среди которых 16 несовершеннолетних. В отношении 12 задержанных возбудили дела, и 16 октября они предстали перед судом. Еще троих человек окружные суды уже осудили.

Во время беспорядков пострадали семеро полицейских. Повреждения получили восемь полицейских участков, 31 полицейский автомобиль, 162 камеры системы Safe City на 75 объектах и 27 светофоров. Также сгорело около 17 тысяч тонн сахарного тростника.

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