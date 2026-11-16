Каллас напомнила Мединскому об ультиматумах РФ накануне полномасштабного вторжения

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас ответила на обвинения Владимира Мединского в отсутствии мирных инициатив со стороны Европы. Она напомнила, что в 2021 году Москва выдвинула перечень требований к Западу, которые предшествовали полномасштабному вторжению, и сейчас, по её словам, Россия повторяет ту же тактику.

Россия выдвигает «максималистские требования» и пытается переложить на Европу ответственность за продвижение мирных переговоров, заявляя, что «ждет предложений» от европейских стран. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комментируя соответствующее заявление главы российской делегации Владимира Мединского.

«Обратите внимание на то, как именно россияне ведут игру: заявляют, мол, „мы ждем, а европейцы нам ничего не предложили“. Это их типичный сценарий, к которому они прибегают постоянно. Получается, будто теперь именно мы должны что-то им предложить... Но ведь это они развязали войну, они — агрессоры!» — отметила Каллас.

Во время трехсторонней встречи в Абу-Даби Мединский поставил под сомнение вовлечение Европы в переговоры: «Не понимаем, о чем с ними говорить. Мы не получили ни одной мирной инициативы от европейских стран».

Для Украины переговоры — это возможность добиться прекращения российской агрессии на условиях, которые гарантируют суверенитет и безопасность государства. Участие Европы в этом процессе стало предметом спора: Москва ставит его под сомнение, тогда как Киев настаивает на привлечении европейских партнеров, ведь будущая система безопасности будет касаться не только Украины, но и всего континента.

Каллас также напомнила, что в 2021 году Россия представила перечень требований, который, по её оценке, стал «явно поводом» для начала полномасштабной войны.

«И сейчас они вновь озвучивают те же требования, к тому же добавляя к ним новые. Так что это — также явный повод для продолжения войны. Поэтому мы должны смотреть на это трезво. И мы будем», — подчеркнула Каллас.

Каллас напомнила, что тактика России, заключающаяся в ударах по гражданскому населению, направлена на то, чтобы заставить Украину капитулировать в условиях суровой зимы. По её мнению, главная задача для Европы — добиться прекращения огня ещё до начала каких-либо переговоров.

Источник: LIGA.net

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