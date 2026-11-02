Каллас отреагировала на кибератаку РФ на приложение «Воздушная тревога»

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала российскую кибератаку на украинное приложение «Воздушная тревога». По её словам, такие действия являются частью более широкой войны России против Украины.

Каллас подчеркнула, что Москва стремится вывести из строя системы оповещения, чтобы из-за невозможности своевременно предупредить население об опасности погибло как можно больше людей.

Россия усиливает давление на гражданское население

«Конечно, кибератаки являются частью более широкой войны, которую Россия ведет против Украины. И, конечно, нас беспокоят все эти атаки, поскольку они затрагивают гражданское население. Ведь то, чего на самом деле добиваются россияне, — это нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Сделать так, чтобы системы оповещения не работали, чтобы погибло как можно больше людей», — подчеркнула она.

Каллас отметила, что неспособность России добиться существенных успехов на фронте заставляет её усиливать давление на мирных украинцев.

«Июль, август и сентябрь стали самыми смертоносными месяцами для украинцев за всё время этой войны. И это потому, что России не удалось продвинуться на поле боя, поэтому она пытается нанести как можно больший ущерб гражданскому населению, чтобы заставить его подчиниться», — пояснила она.

Об этом Каллас заявила 2 ноября в Брюсселе во время совместного выхода к прессе с британским министром, сообщается со ссылкой на Радио Свобода.



Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки: утечки данных не произошло



Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном взломе приложения оповещения.

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