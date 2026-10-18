В Бразилии избирательная кампания сенатора Флавиу Болсонару 16 октября обратилась в Высший избирательный суд (TSE) с просьбой присоединить ее к делу против Meta, ранее инициированному кампанией президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Команда Болсонару также просит суд обязать Meta прекратить показ платной негативной рекламы против кандидата до завершения второго тура выборов 25 октября.

Как сообщает The Rio Times, представители Болсонару утверждают, что Meta разрешает оплачивать и показывать негативные объявления против него, в том числе с официальной страницы Лулы и от третьих лиц. Кампания просит запретить физическим лицам и компаниям покупать избирательную рекламу до завершения голосования, а также не допускать негативный контент в объявлениях, которые могут быть восстановлены на странице Лулы.

Данные рекламной библиотеки

В обращении команда Болсонару ссылается на публичную библиотеку рекламы Meta. По ее подсчетам, с сентября страница Лулы в Facebook профинансировала 3 908 негативных объявлений против Болсонару. Кампания также заявила, что из 2 624 объявлений, запущенных 9 и 10 октября, 2 035 носили негативный характер, а утром 16 октября активными оставались 423 таких объявления.

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Эти цифры являются заявлениями кампании Болсонару и не были независимо подтверждены Meta или судом.

Позиция Meta и ход дела

Meta заявила, что не поддерживает ни одну из сторон выборов и продолжит применять свои правила в соответствии с бразильским избирательным законодательством. Компания назвала безосновательными обвинения в благосклонности к какой-либо кампании и отметила, что будет исправлять ошибки.

Кампания Лулы подала обращение в суд 9 октября, заявив, что Meta не обеспечивала надлежащее распространение контента президента и его сторонников. По данным издания, 15 октября суд обязал Meta одинаково относиться к обеим кампаниям. Компания признала технические проблемы с аккаунтами Лулы, а команда Болсонару настаивает, что неравенство также проявлялось в длительном продвижении негативной рекламы против ее кандидата. По состоянию на 17 октября TSE еще не принял решения по новому ходатайству.

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