Канада ввела новые санкции против России, чтобы ограничить её ракетный потенциал

Канада ввела очередной пакет санкций против России, чтобы усилить экономическое давление на страну-агрессора. Одной из главных целей новых ограничений является сокращение ракетного потенциала РФ.

Новые санкции против РФ

Ананд объявила о санкциях против России 9 ноября.

«Канада принимает меры, чтобы ослабить способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам. Мы непоколебимо поддерживаем Украину и будем продолжать усиливать давление на РФ, пока она не прекратит агрессию и не начнет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорит она.

Кто в списках

Правительство Канады внесло в санкционные списки ещё 38 организаций и 24 физических лица.

Новые санкции касаются:

предприятий российского оборонно-промышленного комплекса,

субъектов, причастных к разработке технологий баллистических ракет и киберактивности России.

Кроме того, ограничения необходимы для увеличения экономических потерь России путем воздействия на финансовые инструменты, в частности криптовалютные биржи, которые помогают поддерживать «экономику войны».

Помощь Канады

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более чем 3500 физических и юридических лиц и свыше 700 судов. Причинами стали нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, а также грубые и систематические нарушения прав человека.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-релиз правительства Канады с заявлением министра иностранных дел Аниты Ананд.

ЕС обнародовал полный список новых санкций против РФ.

Зеленский считает, что США продолжат ослаблять санкции против России.

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