Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал флаг Европейского Союза «тряпкой» и вновь призвал Францию выйти из этого объединения. Такое заявление он сделал в ответ на сообщение о том, что сильный ветер сорвал флаг ЕС с здания одной из французских мэрий.

Филиппо распространил публикацию пользовательницы, которая сообщила, что после ночной бури флаг Евросоюза упал с фасада мэрии. На опубликованной фотографии видно синее полотнище с желтыми звездами, которое оказалось внутри помещения.

«Благодаря ветру стало на одну синюю тряпку со звёздами меньше! Да здравствует свободная Франция! Frexit», — написал политик.

Frexit — название идеи выхода Франции из Европейского Союза по аналогии с Brexit, то есть выходом Великобритании из ЕС.

Филиппо является последовательным противником европейской интеграции и выступает за восстановление полного национального суверенитета Франции. Его партия «Патриоты» поддерживает выход страны из Евросоюза.

Источник: Флориан Филиппо

Добавим, что Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции с большим отрывом.

Ле Пен прекратит финансирование Украины со стороны ЕС в случае победы на выборах.

В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в отношении Европейского Союза могут подорвать единство блока.

Кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов.

Читай нас в