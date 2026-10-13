В Париже кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов, сообщает Politico.

Предложение перед саммитом ЕС

Ретайо озвучил предложение накануне саммита европейских лидеров в Брюсселе, где на этой неделе будут обсуждать долгосрочный бюджет блока — многолетнюю финансовую перспективу. По данным издания, Франция платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него, при этом страна пытается сократить значительный бюджетный дефицит.

Консервативный политик назвал структурные фонды одним из направлений, где можно было бы сэкономить. Эти средства направляются на инвестиции в более бедные регионы Европы. Ретайо заявил, что страны, которым ЕС выделял миллиарды для экономического сближения, уже догнали более состоятельные государства-члены или могут превзойти их по уровню жизни в течение нескольких лет.

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Переговоры вместо одностороннего сокращения

Ретайо не назвал сумму скидки, которой требовал бы в случае прихода к власти. В то же время ультраправая кандидатка Марин Ле Пен и ее партия предлагают сократить ежегодный взнос Франции на 11,1 млрд евро уже в следующем году.

В отличие от Ле Пен, которая говорит об одностороннем уменьшении платежа, Ретайо подчеркнул необходимость переговоров с ЕС и назвал себя проевропейским политиком. Он также считает, что расходы Франции на оборону и ядерное сдерживание следует учитывать при расчете взноса страны, поскольку передовое сдерживание, по его словам, приносит пользу европейским соседям Франции.

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