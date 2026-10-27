В штате Джорджия камеры видеонаблюдения Flock, использующие искусственный интеллект для считывания номерных знаков и фиксации данных об автомобилях, стали предметом политического спора в преддверии промежуточных выборов в США. Во время теледебатов кандидатка от Демократической партии Кейша Лэнс Боттомс заявила, что не возражает против моратория на такие камеры. Ее соперник-республиканец Рик Джонсон выступил против моратория, объяснив свою позицию опасениями по поводу возможного роста преступности.

Как сообщает France 24, камеры компании Flock Safety, основанной в Атланте в 2017 году, фиксируют номерные знаки, место и время проезда, модели автомобилей, а также такие детали, как наклейки на бамперах. Компания заявляет, что технология помогает правоохранительным органам устанавливать связи между появлениями транспортных средств в разных юрисдикциях и усиливать расследования.

Случаи возможных злоупотреблений

Критики камер указывают на риски для конфиденциальности и случаи ненадлежащего использования доступа к системам. В округе Чероки, где проживает около 260 тысяч человек, в августе арестовали и уволили заместителя шерифа Джерри Шеллхауса по подозрению в ненадлежащем использовании системы считывания номерных знаков Flock. По данным властей округа, он мог злоупотреблять доступом к системе с октября 2023 года по декабрь 2025 года.

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Ранее офис шерифа Чероки арестовал и уволил еще троих заместителей из-за злоупотребления системой Flock. В другом случае в Далласе, пригороде Атланты, руководительницу службы экстренного реагирования 911 арестовали и уволили после того, как расследование USA Today выявило более 2,5 тысячи поисковых запросов по автомобилям ее мужа, с которым она проживала раздельно, и его новой партнерши. The Washington Post в сентябре сообщила, что по меньшей мере 100 сотрудников полицейских ведомств в США были обвинены или подозревались в несанкционированном использовании таких систем.

Кампании против слежки

В Джорджии и других штатах местные активисты создают инициативы DeFlock, которые отслеживают расположение камер и призывают органы местной власти не заключать новые контракты. В округе Чероки активисты также критикуют заявку на контракт стоимостью 37 млн долларов для обеспечения безопасности полиции, предусматривающий технологии наблюдения на основе ИИ от компании Axon. Голосование по контракту перенесли с 20 октября на 3 ноября — день промежуточных выборов.

Противники камер подчеркивают, что противодействие системам слежения объединяет избирателей с разными политическими взглядами. В то же время результаты исследований о влиянии сетей автоматического считывания номеров на преступность остаются неоднозначными: работа исследователей Университета Южной Каролины указала на снижение числа угонов автомобилей, однако Институт правосудия поставил под сомнение интерпретацию этих выводов.

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