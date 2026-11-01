В Великобритании канцлер Джон Хили не гарантировал, что правительство уравняет минимальную зарплату для молодых работников со ставками для взрослых до следующих выборов. Он заявил, что власти по-прежнему стремятся к такому уравниванию, но не назвал конкретных сроков.

Повышение для всех групп

Как сообщает The Guardian, в бюджете на прошлой неделе минимальную зарплату повысили на 3,9% как для взрослых работников, так и для лиц младше 20 лет. При этом для молодых работников не установили более значительное повышение, которое было бы необходимо для движения к уравниванию ставок.

В манифесте 2024 года Лейбористская партия обязалась сократить разрыв в оплате труда для людей в возрасте от 18 до 20 лет. В эфире BBC Хили сказал, что правительство будет действовать постепенно, учитывая опасения, что повышение минимальной зарплаты может усилить безработицу среди молодежи.

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Баланс между зарплатами и занятостью

Канцлер заявил, что правительство должно учитывать компромисс между уровнем зарплат и количеством рабочих мест, а также привлекать к этому бизнес и профсоюзы. По его словам, вопрос заключается не в том, произойдет ли уравнивание, а в том, когда и какими темпами оно будет происходить.

Хили также заявил о готовности сохранить до следующих выборов запланированные сокращения расходов, часть которых превышает 2% ежегодно. Главный секретарь Казначейства Эмма Рейнольдс заявила, что правительство не будет применять, по ее выражению, грубые сокращения социальных выплат для сбалансирования бюджета. Предложения по снижению расходов на социальное обеспечение должны представить в новом году, после чего их планируют оформить законодательно.

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