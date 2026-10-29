В Великобритании канцлер Джон Хили заявил, что правительство намерено сократить расходы на социальные выплаты до следующих выборов. По его словам, молодые люди, получающие предложения помощи с трудоустройством или обучением, должны ими воспользоваться. Об этом сообщает The Guardian.

Условия для молодых получателей выплат

Хили заявил, что правительство будет применять жесткий подход к тем, кто не готов принять предложенную поддержку. В то же время он подчеркнул, что это должно сочетаться с реальной помощью и советами для молодежи.

Канцлер сослался на опыт предыдущих лейбористских правительств в конце 1990-х годов, когда выплаты для молодых людей также были связаны с дополнительными условиями. По словам Хили, система социального обеспечения в нынешнем виде является неустойчивой.

Он пообещал представить изменения после двух крупных обзоров: обзора Милберна по вопросам молодежи и труда, а также обзора Тиммса по системе выплат по инвалидности.

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Прогноз роста расходов

Управление бюджетной ответственности Великобритании прогнозирует, что общие расходы на социальные выплаты вырастут с 334 млрд фунтов стерлингов в прошлом году до 431 млрд фунтов в 2030 году. Около половины этих расходов придется на пенсионеров, а четверть — на выплаты в связи с болезнью и инвалидностью.

Согласно документам бюджетного надзорного органа, расходы на выплаты в связи с болезнью и инвалидностью к концу десятилетия могут достичь 100 млрд фунтов в год. Общий прогноз расходов на социальное обеспечение с марта вырос на 8 млрд фунтов.

В представленном в среду бюджете Хили объявил о выплатах по 100 фунтов на расходы на энергию для до 20 млн домохозяйств в категориях council tax от A до D. В то же время бюджет не содержал решений по реформе социальных выплат и финансированию оборонных расходов на уровне 3% национального дохода; ожидается, что эти вопросы рассмотрят в ходе обзора государственных расходов.

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