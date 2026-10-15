Канцлер Германии Фридрих Мерц должен выступить с ключевой речью на Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса APK 2026, запланированной в Сеуле, Южная Корея, на 29–31 октября. Ожидается, что мероприятие в отеле Grand InterContinental Seoul Parnas соберет около 800 руководителей компаний и представителей властей.

Как сообщает Korea Herald, посол Германии в Южной Корее Георг Вильфрид Шмидт заявил, что конференция должна укрепить деловые связи двух государств, в частности в совместной разработке продукции и промышленной кооперации. По его словам, немецкие и южнокорейские компании все чаще совместно разрабатывают продукцию, опираясь на уже сложившиеся торговые и производственные связи.

Производственная кооперация

Шмидт назвал Южную Корею важным экспортным рынком для немецких компаний. Он отметил, что два года назад Германия экспортировала в Южную Корею больше, чем в Японию, несмотря на большую численность населения Японии.

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В качестве примеров интегрированных производственных цепочек посол назвал южнокорейские дисплеи, батареи и другие комплектующие, которые используются в немецких автомобилях, а также детали немецких поставщиков для южнокорейских автопроизводителей. Немецкие компании также работают в южнокорейском химическом производстве, точном машиностроении и поставках оптического оборудования для полупроводниковой отрасли.

Темы конференции

На форуме будут обсуждаться промышленный искусственный интеллект, торговля, сырье, финансирование и влияние политических и экономических потрясений на бизнес. Генеральный директор Naver Чхве Су Ён и президент и генеральный директор Siemens Роланд Буш, по данным издания, должны принять участие в дискуссии о промышленном ИИ.

Конференция проводится раз в два года в разных странах Азии. В ней также должны принять участие руководители компаний, работающих в Южной и Юго-Восточной Азии и Японии. Шмидт подчеркнул значение стабильных условий торговли, упомянув соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Южной Кореей, которое действует с 2011 года.

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