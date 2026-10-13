Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом призвал Иран прекратить дестабилизацию региона. Собеседники обсудили последние атаки хуситов, ситуацию на Ближнем Востоке и пути завершения регионального конфликта, сообщает Anadolu Agency.

Заявление об атаках хуситов

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Мерц самым решительным образом осудил последние атаки, совершенные, по его словам, поддерживаемыми Ираном хуситами. Канцлер и саудовский наследный принц согласились, что эти атаки должны немедленно прекратиться.

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Проливы и ядерная программа

Корнелиус также сообщил, что Мерц подчеркнул необходимость без промедления прекратить морские блокады в Ормузском проливе и проливе Баб-эль-Мандеб, которые, по его словам, были введены Ираном и хуситами. Канцлер призвал Тегеран начать серьезные переговоры, на постоянной основе и без ограничений открыть Ормузский пролив и прекратить военную ядерную программу. Кроме того, собеседники обсудили влияние конфликта на цены на энергоносители в Германии и способы их стабилизации.

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