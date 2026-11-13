По данным Interia Sport, Каролина Мухова 13 ноября снялась с текущего розыгрыша WTA Finals непосредственно перед матчем против Мирры Андреевой. Причиной такого решения теннисистка назвала проблемы с желудком.

Замена перед матчем

Место Муховой в матче против Андреевой заняла Диана Шнайдер. Издание отмечает, что Шнайдер является соотечественницей Андреевой. Она вошла в состав участниц турнира в качестве замены после отказа Муховой от матча.

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Снятие чешской теннисистки произошло уже во время турнира, перед запланированным матчем. В сообщении Interia Sport решение Муховой связывают именно с проблемами с желудком.

Предыдущее снятие

Мухова стала не первой теннисисткой, отказавшейся от участия в нынешнем WTA Finals. Перед началом соревнований с турнира снялась первая ракетка мира Елена Рыбакина. Таким образом, Рыбакина покинула турнир еще до начала его текущего розыгрыша, тогда как Мухова снялась 13 ноября перед игрой с Андреевой.

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