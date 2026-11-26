Джаред Кушнер назвал Путина «гроссмейстером политики», на что российский оппозиционер и легендарный шахматист Гарри Каспаров резко отреагировал.

«Легко выглядеть гроссмейстером, когда твои противники — такие неудачники, как ты», — написал Каспаров в соцсети X.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам. Он единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год, с двумя короткими перерывами, и 11 раз получал шахматный «Оскар».

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина как «историческую фигуру» и «гроссмейстера политики». Так он отозвался о главе Кремля после трехсторонних мирных переговоров при посредничестве США, которые пока не принесли существенного прогресса.

Напомним, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью главе Axel Springer Матиасу Депфнеру заявил, что российский лидер, глава государства-агрессора России Владимир Путин согласился не применять ядерное оружие.

В ходе переговоров по поводу войны в Украине российский диктатор Владимир Путин предложил специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру деловые соглашения в обмен на ослабление американских санкций. Среди возможных предложений были совместная добыча нефти вблизи острова Сахалин и поставки дизельного топлива в Соединённые Штаты.

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