Казахстан ведет переговоры о возможном партнерстве бельгийского порта Антверпен-Брюгге с казахстанскими портами Актау и Курык на Каспии. Инициатива должна способствовать расширению торговли по Среднему коридору, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Бельгийско-казахстанского делового совета в Астане, сообщает Euronews.

Сотрудничество портов и логистика

Токаев отметил, что Казахстан инвестирует в железные дороги, автомобильные дороги, морские порты и терминалы вдоль маршрута. По его словам, опыт Бельгии как крупного европейского логистического центра ценен для страны. Потенциальное взаимодействие портов могло бы открыть более широкие рынки для казахстанских металлов, нефтехимической и аграрной продукции.

Король Бельгии Филипп поддержал развитие Среднего коридора и призвал усиливать его связи с европейскими портами, железными дорогами и логистическими центрами. Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяет Китай и Европу через Казахстан, Каспийское море и Южный Кавказ.

Глава суверенного фонда Казахстана Samruk-Kazyna Нурлан Жакупов сообщил, что переговоры с портом Антверпен-Брюгге уже продолжаются. Казахстан стремится использовать экспертизу бельгийского порта и в перспективе заключить конкретные договоренности и логистические контракты. В то же время он подчеркнул, что жизнеспособность маршрута будет зависеть от его экономической целесообразности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показатели и препятствия маршрута

Генеральный директор Ahlers Logistics Дейв ван ден Бос назвал одной из главных проблем координацию между многочисленными компаниями и органами власти, участвующими в одной перевозке. По его оценке, в доставке груза из Европы в Казахстан могут участвовать до 15 различных структур. Он также указал на необходимость цифровизации процедур, поскольку задержки на границах из-за документов могут замедлять движение даже при наличии инфраструктурных мощностей.

По словам ван ден Боса, время транзита грузов из Европы в Казахстан сократилось примерно с 80 до 40–60 дней, однако заторы в портах и погодные условия на Каспийском море по-прежнему вызывают задержки. Казахстанская железнодорожная компания Kazakhstan Temir Zholy сообщила, что за первые восемь месяцев 2026 года по Среднему коридору перевезли около 44 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте — на 58% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Казахстан намерен увеличить общий объем перевозок по маршруту до 10 млн тонн.

Государственный визит бельгийского короля и королевы

Обсуждение состоялось во время первого государственного визита бельгийского монарха в Казахстан и Центральную Азию. На полях бизнес-форума были заключены 17 соглашений в сферах логистики, сельского хозяйства и переработки пищевых продуктов, искусственного интеллекта, энергетики, здравоохранения и производства. По словам Токаева, Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана, вложив в страну более 15 млрд долларов за последние два десятилетия.

Читай нас в