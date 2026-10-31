Кения стремится переизбрать судью Фиби Окову в Международный суд ООН на полный девятилетний срок. Голосование Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности состоится 3 ноября в Нью-Йорке, США, сообщает Nation Kenya.

Раздельное голосование двух органов ООН

Для избрания кандидат должен получить абсолютное большинство голосов как в Генеральной Ассамблее, так и в Совете Безопасности ООН. Органы голосуют отдельно, но одновременно. Право вето в Совете Безопасности во время выборов судей не применяется, однако кандидат может получить необходимую поддержку в Генассамблее, но не набрать ее в Совете Безопасности.

Всего на пять мест в составе суда, насчитывающем 15 судей, претендуют 10 кандидатов. Это места, которые сейчас занимают судьи от Кении, Франции, Индии, Бразилии и Иордании. Помимо Оковы, среди африканских кандидатов есть Чарльз Чернор Джаллох из Сьерра-Леоне. Издание отмечает, что распределение голосов между африканскими претендентами может осложнить получение необходимого большинства.

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Срок до 2036 года

Окова завершает срок сомалийского судьи Абдулкави Ахмеда Юсуфа, который подал в отставку. Она получила место в суде в ноябре 2025 года, а ее нынешние полномочия истекают в 2027 году. В случае победы кенийская судья останется членом суда до 2036 года.

Главный секретарь Кении по иностранным делам Корир Сингое заявил после завершения кампании в Нью-Йорке, что кенийская сторона призвала членов ООН оценивать состав суда и качества, необходимые судьям для толкования и применения международного права. В Найроби кандидатуру Оковы представляют как часть политики поддержки многостороннего сотрудничества, международного права и международного порядка, основанного на правилах.

Параллельно Кения выдвигает судью Нджоки Ндунгу на выборы в Международный уголовный суд на срок 2027–2036 годов. Голосование по кандидатам в МУС должно состояться в феврале в Нью-Йорке.

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