Кения, Танзания и Уганда разрабатывают общую визовую схему для футбольных болельщиков, которые будут посещать Кубок африканских наций 2027 года. Об этом во время инспекции стадиона Arusha Pamoja AFCON в Аруше, Танзания, сообщила председатель Совета министров Восточноафриканского сообщества Ребекка Алитвала Кадага, пишет Premium Times Nigeria.

Специальный порядок для болельщиков

Кадага, которая также является первой вице-премьер-министром Уганды и министром по делам Восточноафриканского сообщества, заявила, что три принимающие страны работают над специальной визовой рамкой. Она должна упростить пересечение границ болельщиками во время турнира.

По ее словам, предложенный механизм позволит фанатам посещать матчи в разных странах, а также туристические локации. Кадага отметила, что это может создать деловые возможности для гостиниц, туроператоров, перевозчиков и других предприятий сферы услуг.

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Подготовка к турниру

Член Восточноафриканской законодательной ассамблеи Абдулла Макаме отметил, что эффект от схемы будет зависеть от окончательных визовых требований и того, насколько эффективно их будут применять на пунктах пропуска через границу.

Во время инспекции делегации сообщили, что строительство стадиона Arusha Pamoja AFCON, рассчитанного примерно на 32 500 зрителей, достигло 95% готовности. Кения, Танзания и Уганда совместно проведут 36-й Кубок африканских наций с 19 июня по 17 июля 2027 года. Это будет первый случай проведения турнира сразу в трех странах.

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