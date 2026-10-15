Управляющие активами в Японии начали сокращать ставки на падение японских государственных облигаций, поскольку рост их доходности сделал эти бумаги более привлекательными для инвесторов. Об этом сообщает The Japan Times, опубликовавшая материал Bloomberg.

Облигации стали конкурентоспособными по сравнению с акциями

Портфельный управляющий JPMorgan Asset Management Сильвия Шен в сентябре закрыла короткие позиции по 10-летним японским государственным облигациям и перешла к нейтральной позиции. По ее словам, текущий уровень доходности сделал долгосрочные японские облигации более привлекательными.

Доходность 10-летних японских государственных облигаций превышает дивидендную доходность индекса Topix, которая составляет 2,3%. Разрыв между этими показателями стал крупнейшим с начала ведения таких данных в 2005 году. Киеси Исигaнэ из Mitsubishi UFJ Asset Management отметил, что инвесторы могут получать около 3% дохода, держа средства в облигациях.

Исигaнэ, управляющий активами примерно на 30 млрд иен, сокращал недостаточный вес японских государственных облигаций в своем портфеле, когда долгосрочная доходность превысила 2,5%. По его мнению, более высокие уровни доходности могут не соответствовать фундаментальным показателям японской экономики при целевом уровне инфляции Банка Японии в 2% и реальном росте ниже 1%.

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Фискальная политика и спрос на бумаги

Ранее политика премьер-министра Санаэ Такаити, ориентированная на бюджетное стимулирование и государственную поддержку стратегических отраслей, способствовала росту акций до рекордных уровней. В то же время опасения по поводу увеличения заимствований вызвали распродажу облигаций: доходность 10-летних бумаг за первый год ее пребывания в должности почти удвоилась — примерно до 3%.

По данным Bloomberg Intelligence, стратегия с длинной позицией в Topix и короткой позицией в японских государственных облигациях принесла более 30% за последний год и опередила сам индекс Topix. Открытый интерес к фьючерсам на японские государственные облигации снизился примерно до 186 тыс. контрактов с пика около 211 тыс. в сентябре, что, по оценке Bloomberg, свидетельствует об отходе инвесторов от коротких позиций.

На рыночные оценки также влияют призывы Вашингтона к Токио сдерживать государственные расходы и отказаться от сверхмягкой денежно-кредитной политики. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма в июле выдвинула идею увеличить вложения Государственного пенсионного инвестиционного фонда в национальные активы. Параллельно обсуждается включение японских государственных облигаций в налогово льготную программу NISA, что может поддержать спрос со стороны розничных инвесторов.

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