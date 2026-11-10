Кэти Захария вновь претендует на должность пресс-секретаря Белого дома — New York Post

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария вновь пытается вернуться на эту должность, сообщает New York Post. Во время предыдущего срока она продержалась на посту всего пять дней, после чего была уволена.

Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на анонимные источники из окружения президента США Дональда Трампа.

Утверждается, что Захария пытается «очаровать» американского лидера и нового главу его администрации Стивена Миллера, чтобы получить второй шанс.

По словам источника, Захария выразила желание помочь вести трансляцию выборов на канале Right Side Broadcasting Network (RSBN) во вторник, 3 ноября, надеясь, что Трамп заметит её работу и придёт к выводу, что она подходит для своей прежней должности.

«Она сказала это вслух. Это абсурд. Действительно неловко», — приводит издание слова своего собеседника.

Человек, который беседовал с Захарией на днях, уточнил, что позже она заявила, будто пошутила о том, что её появление на RSBN будет способствовать возвращению на должность пресс-секретаря.

Впрочем, как пишет NYP, другие источники отмечают, что Кэти Захария вновь появляется в программах, которые смотрел бы Трамп.

Кроме того, в минувшие выходные её видели на курорте Трампа Мар-а-Лаго. Газета отмечает, что президент США готовился к новым кадровым решениям после смены главы аппарата Белого дома — шага, ставшего первой значительной перестановкой после поражения республиканцев на выборах. Поскольку должность пресс-секретаря оставалась вакантной, Захарию заметили на террасе клуба в Палм-Бич, где она пыталась привлечь внимание Трампа.

Впрочем, по словам собеседника издания, «у неё нет ни единого шанса» на возвращение и «Трамп считает её посмешищем».

В то же время источник, близкий к Захарии, сообщил, что она не заинтересована в возвращении на должность пресс-секретаря Белого дома и «сосредоточена на защите свободы слова и поддержке приоритетов президента иным способом».

9 октября президент Дональд Трамп объявил о назначении Захарии пресс-секретарем Белого дома вместо Кэролайн Левитт, которая покинула этот пост в августе. Всего через пять дней её уволили.

Кэти Захария провела свой первый и единственный пресс-брифинг в Белом доме 13 октября. Он длился 14 минут и завершился досрочно, а она ответила лишь на три вопроса.

Ранее Захария утверждала, что до прихода в политику работала в сфере юриспруденции, а сам президент Трамп представлял её как адвоката.

Однако, как сообщала медиакорпорация BBC, согласно законодательству США одного лишь диплома об окончании юридического факультета недостаточно для работы адвокатом: выпускники должны сдать соответствующий экзамен и получить разрешение на практику в конкретном штате.

Во время пресс-брифинга 13 октября журналист спросил Захарию, в каком штате она сдала экзамен для получения лицензии адвоката. В присутствии президента Трампа она ответила: «Когда я переехала в Китай». Позже в письменном комментарии для прессы Захария заявила, что «работала в сфере международного транзакционного права» и «имела все необходимые квалификации».

15 октября в интервью телеканалу Fox News Захария подтвердила, что не сдала необходимый экзамен. Во время беседы в программе Hannity ведущий прямо спросил её, действительно ли она провалила экзамен на получение лицензии. Захария ответила утвердительно. На уточняющий вопрос о том, пыталась ли она пересдать экзамен, пресс-секретарь ответила: «Нет, не пыталась».

Источник: New York Post

Ранее Левитт заявила, что Захария не подходила на должность пресс-секретаря Белого дома.

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