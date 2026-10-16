В Вашингтоне, США, Кэти Захарию, по сообщениям СМИ, уволили с должности пресс-секретаря Белого дома через пять дней после того, как она вступила в эту должность. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщения СМИ

По данным издания, об увольнении Захарии написала The New York Times. Fox News, со своей стороны, сообщил, что она «переходит» с должности. The Guardian обратился в Белый дом за комментарием, однако на момент публикации ответа администрации в материале не было.

Захарии предложили должность пресс-секретаря Белого дома 9 октября. До этого она большую часть карьеры работала консервативным политическим комментатором и на должностях в сфере коммуникаций.

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Первые дни в должности

Первый брифинг в этой должности Захария провела во вторник. The Guardian отмечает, что это выступление подверглось широкой критике. Ее юридическая квалификация также привлекла внимание после того, как она признала, что не сдала адвокатский квалификационный экзамен.

В четверг Захария рассказывала The Guardian о стремительном переходе к новой роли в Белом доме.

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