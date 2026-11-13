Главный тренер сборной Румынии Георге Хаджи прокомментировал отказ Николая Станчу и Йонуца Раду прибыть на ноябрьский сбор команды. Как сообщает Interia Sport, наставник подчеркнул, что Румыния, национальная команда и футбольная федерация для него важнее отдельных игроков.

Позиция тренера

Хаджи заявил, что команде остается лишь приспособиться к решению футболистов. Он добавил, что не намерен оплакивать отсутствие какого-либо игрока.

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Тренер также напомнил принцип, который, по его словам, усвоил во время выступлений за мадридский «Реал»: ни один футболист не важнее команды. По словам Хаджи, сборную следует строить вокруг игроков, готовых выступать за нее с полной отдачей.

Матч с Польшей

В субботу в 20:45 сборная Румынии сыграет с Польшей в пятом туре дивизиона B Лиги наций. Румынская команда после четырех матчей не набрала ни одного очка. Для сборной Польши это будет первая из двух заключительных игр ноябрьского сбора: после матча с Румынией она должна встретиться со Швецией.

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