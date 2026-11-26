Хакеры из Black8Mirror обнародовали предполагаемую переписку бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова с заместителем начальника контрольного управления администрации президента РФ Игорем Тямушкиным. В разговоре, датированном 15 июля прошлого года, собеседники обсуждали возможность создания в России автономного аналога СМЕРШ, а также усиление контроля над интернетом.

Согласно опубликованным скриншотам, Герасимов переслал Тямушкину сообщение о якобы растущем числе задержаний россиян по подозрению в шпионаже, диверсиях и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В тексте утверждалось, что среди фигурантов таких дел есть не только противники российской власти, но и сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и технические специалисты.

Автор сообщения также описывал якобы схемы вербовки россиян посредством ложных обвинений в переводе средств или контактах с «экстремистскими» структурами. По его словам, после этого людей склоняли к сбору информации, поджогам и передаче координат.

Тямушкин ответил на пересланный текст благодарностью. Однако уже через несколько минут Герасимов написал, что создание СМЕРШ — хорошая идея, но первоочередной задачей должен стать тотальный контроль над интернетом и поиск потенциальных угроз в сети. По его мнению, если это удастся реализовать, отдельная структура вроде СМЕРШ не понадобится, поскольку ФСБ сможет справиться собственными силами. В ответ Тямушкин прислал три смайлика.

По информации издания «Проект», 67-летний Игорь Тямушкин имеет звание генерал-лейтенанта ФСБ. До начала 2019 года он возглавлял управление «Т», отвечающее за транспортную безопасность, а сейчас работает заместителем начальника контрольного управления администрации президента РФ. Он происходит из семьи силовиков: его отец, вероятно, служил в КГБ и занимался вопросами контрразведки.

72-летний Андрей Герасимов до 2017 года возглавлял Центр информационной безопасности ФСБ, специализирующийся на контрразведке в IT-сфере. Его отставке предшествовало обвинение в государственной измене Сергея Михайлова — руководителя одного из подразделений центра. По данным The Bell, Михайлова подозревали в передаче американским спецслужбам информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года. Сын Герасимова в настоящее время занимает должность заместителя главы МЧС России.

СМЕРШ — название органов военной контрразведки, созданных по инициативе Иосифа Сталина в апреле 1943 года. Они действовали до 1946 года. В России упоминания об этой структуре вновь начали появляться после начала полномасштабной войны против Украины.

В частности, в декабре 2022 года в Z-каналах были опубликованы фотографии жителей Луганской области, которых, по утверждениям авторов постов, казнили за сотрудничество с ВСУ. На снимках были таблички с надписью «СМЕРШ». В январе 2024 года распространили видео с извинениями жителя Белгорода за съемку работы российской ПВО в присутствии людей в военной форме с соответствующими надписями. Тогда же депутат Госдумы Андрей Гурулев заявлял о создании аналога СМЕРШ на оккупированных территориях.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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