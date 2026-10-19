В Ливане армия развернула значительные силы в Бейруте и возле въездов в его южные пригороды на фоне спора властей с «Хезболлой» из-за изъятого грузовика с примерно 780 килограммами взрывчатки. Группировка признала, что грузовик и груз принадлежали ей, и потребовала вернуть их, а также освободить задержанных по делу. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным издания, президент Ливана Жозеф Аун должен был провести в понедельник в президентском дворце совещание с руководителями силовых структур, чтобы обсудить последние события, в том числе ситуацию со взрывчаткой. Источники в правительстве заявили, что силовые ведомства продолжат выполнять решения правительства, несмотря на возражения «Хезболлы», и не откажутся от недавних мер в сферах безопасности и правосудия.

Позиция правительства

Премьер-министр Наваф Салам заявил, что длительная стабильность в стране зависит от распространения государственного контроля на всю территорию Ливана силами государственных структур. По его словам, решения о войне и мире должны оставаться исключительно за государством и его конституционными институтами.

Салам также обсудил с министром юстиции Аделем Нассаром и генеральным прокурором Рами аль-Хаджем расследование относительно взрывчатки, изъятой на КПП Дахр-аль-Байдар. Речь также шла о дальнейших действиях для задержания людей, причастных к хранению или перевозке незаконного оружия.

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Министр иностранных дел Юссеф Раджи на встрече глав МИД Организации исламского сотрудничества в Ираке напомнил о решении августа 2025 года относительно государственной монополии на оружие. Он заявил, что суверенитет и стабильность невозможны при наличии вооруженных сил, действующих вне государственных институтов.

Напряженность в Бейруте

Ливанская армия уже несколько дней развертывает значительные силы в Бейруте, в частности возле южных пригородов и въездов в них, из-за опасений новых демонстраций сторонников «Хезболлы». Премьер-министр отметил командующего армией Родольфа Хайкаля и главу Сил внутренней безопасности Раеда Абдаллу за усиление безопасности после ночных собраний, которые обеспокоили жителей.

В пятницу вечером группа молодых людей на мотоциклах пыталась помешать патрулю Сил внутренней безопасности во время рейда на склад просроченных лекарств возле въезда в южные пригороды Бейрута. Вмешалась армия, после чего силовики опечатали помещение. «Хезболла» отрицала связь со складом. В то же время в сообщениях звучало утверждение о возможной причастности к бизнесу сына генерального секретаря группировки Наима Касема; он это отрицал и заявил, что делом занимаются компетентные органы.

Депутат «Хезболлы» Хасан Фадлалла возложил ответственность за рост напряженности на государство, обвинив власти в подталкивании страны к внутреннему противостоянию под давлением США.

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