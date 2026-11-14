В Финляндии министр обороны Антти Хяккянен отреагировал на сообщения о требовании представителей Российской Федерации — государства-агрессора — о выходе страны из НАТО. Как сообщает Polsat News, он заявил финским СМИ, в частности общественному вещателю Yle, что вопрос членства Финляндии в Альянсе не может быть предметом переговоров.

Сообщения о требованиях

По информации немецкой газеты Bild, во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны России против Украины российские переговорщики якобы выдвинули ряд требований. Среди них назывались выход Финляндии из НАТО, вывод сил Альянса из стран Балтии и запрет на вступление Украины в НАТО.

Хяккянен назвал само предложение таких требований возмутительным. По его словам, Россия рассчитывает, что страны НАТО сами введут для себя ограничения, отвечающие интересам Москвы. Министр также заявил, что Россия проверяет, насколько далеко Европа и США готовы приспосабливаться к ее ожиданиям.

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Он добавил, что, по его мнению, чем мягче Запад реагирует на военные устремления России, тем дальше она заходит в таких проверках.

Позиция Финляндии

Глава Минобороны Финляндии заявил, что не возлагает больших ожиданий на переговоры в Абу-Даби. По его мнению, Россия не относится к ним серьезно, а стремится расширить требования относительно европейской архитектуры безопасности и ограничений НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что решение о членстве в НАТО принадлежит Финляндии и Альянсу. Она считает, что попытка распространить переговоры за пределы войны против Украины свидетельствует об отсутствии у России стремления быстро заключить мирное соглашение. Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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