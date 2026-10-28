Война разрушает бизнес, наносит удар по экономике и становится удобным оправданием для всего, что не удалось сделать. Иначе для страны, которая годами живет под угрозой обстрелов, мобилизует резервистов и тратит все больше денег на безопасность, и быть не может. Но у Израиля есть противоположный опыт — технологии могут выжить и развиваться, выходить на мировые рынки и приносить стране значительные доходы.

Дело не в том, что в Израиле война вдруг стала полезной для экономики. Она нанесла стране ощутимый ущерб, особенно малому бизнесу и туризму. Тем не менее технологический сектор продолжает работать на глобальный рынок, развиваются оборонные разработки, кибербезопасность и искусственный интеллект. Технологии остаются одним из ключевых источников доходов страны, бизнес ориентирован на международные рынки, а государство берет на себя часть рисков ради перспективных разработок.

Что нужно создать задолго до кризиса и поддерживать во время него, чтобы страна не утратила способность развиваться? Как готовить специалистов, привлекать инвестиции, помогать перспективным разработкам выходить на рынок и почему государство иногда должно вкладывать деньги даже в проекты, которые могут оказаться неудачными?

Ответы на эти вопросы важны для Украины, которая создает собственные военные технологии и в то же время нуждается в удачных решениях для восстановления экономики, развития гражданских отраслей и привлечения инвестиций.

Как работает израильская система в условиях войны, чему государство научилось на собственном опыте и чем он может быть полезен для Украины, — поделилась представительница экономического департамента Министерства иностранных дел Израиля Хила Энгельгард во время встречи с журналистами, организованной благодаря совместным усилиям МИД Израиля и Посольства Израиля в Украине.

Далее — прямая речь Хилы Энгельгард.

Технологии поддерживают экономику во время войны

Наш экспорт — это экспорт технологий и инноваций. Это факт даже сегодня, после трех лет войны. Да, война нанесла очень ощутимый удар по нашей экономике. Однако она также продемонстрировала её исключительную устойчивость, как это было и в прошлом. Ведь мы не впервые сталкиваемся с вызовами, войнами и операциями различного характера. Они могут иметь разные названия, но вооруженные конфликты мы переживали и раньше и знаем, что способны восстанавливаться очень быстро.

Однако нынешняя война поставила перед нами чрезвычайно серьёзные экономические вызовы. Существенно выросли расходы на безопасность. Кроме того, нам пришлось мобилизовать большое количество резервистов. Это повлияло на экономику в целом, но сильнее всего ударило по малому бизнесу, ведь предприниматели теряли работников, уходящих на военную службу.

Еще одной проблемой стал поиск рабочей силы для отраслей, где раньше работало много палестинцев. Прежде всего это сельское хозяйство и строительство. Нам пришлось искать работников в других странах, чтобы компенсировать этот дефицит.

Тяжелый удар получил туризм. Нам помогло то, что израильтяне любят путешествовать и внутри страны. В начале войны, когда было много внутренне перемещенных лиц, правительство также использовало отели для их размещения, пока не удалось найти другие решения.

Несмотря на все эти трудности, устойчивость и рост израильской экономики оказались значительными. Они впечатляют даже тех из нас, кто с самого начала верил в способность страны выстоять. Одна из причин — наши инвестиции в исследования и разработки. Израиль направляет на НИОКР около 6,3 % ВВП. По доле экономики, которую мы вкладываем в исследования и инновации, мы занимаем первое место в мире.

Технологический сектор обеспечивает более 18 % ВВП Израиля и более половины общего объема экспорта. При этом специалисты технологической сферы составляют примерно 11 % нашей рабочей силы. Эта относительно небольшая доля работников обеспечивает значительную часть экспортных поступлений и налоговых доходов страны.

По нашим данным, на технологический сектор приходится почти треть поступлений от налога на доходы физических лиц. Это помогает поддерживать фискальную стабильность даже во время войны, когда государственные расходы на безопасность существенно растут. Для нас важно, что технологическая отрасль не просто продолжает работать. Она остается одним из источников доходов, которые позволяют государству функционировать в условиях затяжного кризиса.

Оборонные разработки и глобальный рынок

Война ускорила развитие оборонных технологий в Израиле, так же как это происходит в Украине. У нас есть поговорка: «Нужда — мать инноваций». Наши вызовы в сфере безопасности стимулировали появление новых технологических решений, которые теперь вызывают интерес и за рубежом.

Израиль и Украина оказались в условиях вооруженных конфликтов не по своей воле. Из-за этого обе страны стали полигонами для реальных технологий безопасности и средств защиты, где можно испытывать технологии и средства защиты в реальных условиях. Другие государства заинтересованы в том, чтобы увидеть, понять и изучить то, что действительно работает на поле боя, а впоследствии — при необходимости — приобрести эти разработки, готовясь к будущим вызовам в сфере безопасности.

Мы наблюдаем стремительное развитие дронных технологий, автономных систем, тактического искусственного интеллекта, который развивается под влиянием потребностей поля боя, а также кибербезопасности. Украина, в частности, очень сильна в сфере беспилотников. Но важно не только создать технологию. Нужно сделать так, чтобы она смогла выйти на международный рынок, найти покупателей и превратиться в источник доходов для компании и страны.

Израиль остается привлекательным направлением для венчурного капитала. По моим данным, мы привлекаем примерно 10–15 % мировых венчурных инвестиций. Значительная часть технологических разработок касается, в частности, защиты критической инфраструктуры в разных странах.

Мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития, а также развиваем двустороннее сотрудничество со многими государствами. Израильские компании продают свои решения по всему миру. Это показывает, что технологическое развитие может стать не только ответом на вызовы в сфере безопасности, но и основой для международного бизнеса. Когда у компании есть разработка, решающая реальную проблему, она может найти спрос далеко за пределами своей страны.

Государство готово рисковать деньгами ради инноваций

Одним из главных инструментов поддержки технологического сектора в Израиле является Управление инноваций (Israel Innovation Authority). Оно работает со всей инновационной экосистемой, а её важная особенность — тесная связь между правительством, академическими кругами, крупным традиционным бизнесом, стартапами и частными инвесторами, в частности венчурными фондами.

Государство не пытается самостоятельно создавать все технологии. Вместо этого она помогает развиваться тем направлениям, в которых бизнес видит перспективу, но не всегда готов самостоятельно брать на себя все риски. А это очень важно, прежде всего, для молодых компаний и сфер, где частным инвесторам сложно вкладывать средства. Например, в Deep Tech — глубокие технологии, требующие не только программного обеспечения, но и серьёзной материальной базы, сложного оборудования и фундаментальных научных исследований. Один из примеров — термоядерный синтез. Проекты, требующие значительных ресурсов, а привлечь долгосрочные частные инвестиции для них бывает очень сложно. Именно поэтому в прошлом году Управление инноваций создало специальный фонд для финансирования Deep Tech.

В целом, мы стараемся снижать риски для инновационных компаний, особенно на ранних этапах развития. Государство может предоставить финансирование в форме беспроцентного займа на начальном этапе, когда стартап только проверяет свою идею и пытается превратить её в продукт. Если компания добивается успеха, она возвращает средства Управлению инноваций. Если же проект терпит неудачу, возвращать деньги не нужно. В Управлении инноваций даже шутят: «Если мы не теряем деньги, это значит, что мы плохо выполняем свою работу». Смысл этого высказывания в том, что государство должно позволять системе экспериментировать. Если финансируются только те проекты, успех которых почти гарантирован, мы рискуем не поддержать разработки, которые могут стать действительно важными в будущем.

Это не означает, что можно бесконтрольно тратить бюджетные средства. Речь идет о готовности принимать риск неудачи как часть инновационного процесса. Не каждый стартап станет успешным, но без возможности пробовать новое сложно создать технологии, которые изменят целые отрасли.

Есть и другие направления, где государство пытается устранить препятствия для развития технологий. Например, искусственный интеллект нуждается в доступе к базовым ресурсам, в частности к критически важным минералам и стабильным цепочкам поставок. Так, Израиль несколько опоздал с уделением внимания этому вопросу. Поэтому Управление инноваций объявило конкурс грантов для стимулирования разработок в сфере минеральных ресурсов. У нас есть серьезные наработки в смежных отраслях, например в создании новых материалов. Теперь нужно объединить эти возможности и восполнить недостающие звенья. Специальные государственные программы финансирования помогут быстрее развить это направление. Ведь инновации зависят не только от идей и талантливых людей, но и от наличия ресурсов, оборудования и возможности проводить исследования.

Как дать стартапу первый шанс: опыт водных технологий

Даже если у компании есть перспективная разработка и она получила финансирование, перед ней стоит ещё одна проблема: где проверить, работает ли технология в реальных условиях? Для стартапа это часто самый сложный этап. Потенциальные клиенты не хотят рисковать и говорят: «Мы не знаем, работает ли это. Вернитесь, когда у вас будут подтвержденные результаты». Но если никто не соглашается протестировать новую разработку, компания не может получить первое доказательство эффективности.

Поэтому на государственном уровне мы используем механизм так называемых бета-площадок — beta sites. Места, где компании могут опробовать технологии в реальных условиях, а затем использовать результаты в качестве подтверждения эффективности для других клиентов. Один из самых успешных примеров — программа развития водных технологий, которую правительство внедрило примерно 15 лет назад. Министерство экономики совместно с Управлением инноваций и Водным управлением создали механизм, позволявший снизить риски для муниципалитетов.

Проблема была вполне практической: в местных водопроводных сетях случались утечки, а компании разрабатывали новые технологии для их выявления и устранения. Однако муниципалитеты не спешили испытывать неизвестные решения за свой счет. Тогда государственные структуры предложили местным властям сотрудничество. Если у муниципалитета возникала проблема с утечками, специалисты помогали выбрать подходящую технологию и покрывали риски и расходы на её испытание в течение первых нескольких месяцев или года.

Если система доказывала свою эффективность, муниципалитет получал решение для своей проблемы, а компания — подтвержденный успешный кейс, который могла демонстрировать другим потенциальным клиентам и использовать для выхода на международный рынок.

В результате выигрывали обе стороны. Местные власти получали возможность решить практическую проблему без необходимости самостоятельно брать на себя весь риск эксперимента, а компания — шанс доказать, что её разработка работает. Программа имела колоссальный успех. Она показала, что государство может поддерживать инновации не только через прямое финансирование, но и через создание условий, в которых новые технологии обретают первого реального пользователя.

Сейчас мы применяем подобный подход в здравоохранении. Например, Управление инноваций уже несколько лет реализует совместную программу с клиникой Charité в Берлине. Мы определяем сферы, в которых немецкая сторона видит проблемы или нуждается в новых решениях, а затем интегрируем израильские разработки для их испытания. Специалисты из Германии проводят совместные исследования с нашими компаниями и получают доступ к инновационному опыту. В то же время израильские разработчики получают авторитетную площадку, где могут проверить свои технологии.

Это модель, в которой обе стороны получают выгоду: одна — новые решения для собственных нужд, другая — возможность доказать эффективность разработки и продвинуть её на международном рынке.

Почему израильские стартапы с самого начала ориентируются на экспорт

Одна из важнейших особенностей израильской технологической экосистемы — размер нашего внутреннего рынка. Израиль — небольшая страна с населением около 10 миллионов человек. Поэтому для технологического бизнеса внутреннего рынка часто недостаточно. Это означает, что компании с самого начала должны думать о международной аудитории. Стартап не может годами развиваться только для внутренних потребителей и откладывать выход на внешние рынки на неопределённый срок. Он должен понимать, кому ещё может понадобиться его разработка, как её продавать и как конкурировать с компаниями из других стран.

Именно поэтому израильские технологические компании с самого начала работают на английском языке. Конечно, сотрудники могут общаться между собой на иврите у кофемашины, но бизнес ведут на английском. Это помогает им сразу интегрироваться в глобальную экономику. В то же время израильская инновационная экосистема не ограничивается оборонными технологиями. Например, у нас работает более 2200 стартапов и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта.

Примерно год назад при Офисе премьер-министра было создано Центральное бюро по искусственному интеллекту, которое должно координировать развитие экосистемы. Также у нас есть национальная стратегия развития ИИ, которая охватывает не только оборону, но и гражданский сектор. Нам важно находить практические решения для повседневных задач и развивать целостную систему, в которой научные исследования, предприниматели, инвесторы и государственные структуры могут взаимодействовать.

Технологии развиваются и в креативной экономике, в частности в сфере Media Tech. Израильские компании создают инструменты искусственного интеллекта для редактирования видео, производства контента и работы цифровых медиаплатформ. Среди примеров: Artlist и Lightricks, которые разрабатывают инструменты для работы с контентом и AI-редактирования.

Эти решения имеют различные сферы применения: помогают создавать цифровой контент, работать с видео и развивать медиаплатформы. Для Израиля такие инструменты важны также в контексте коммуникации с миром и донесения собственной позиции до международной аудитории.

Кибербезопасность: как военная подготовка становится технологическим преимуществом

Израиль годами живет в условиях киберугроз, поэтому у нас сформировались передовые технологии и высококвалифицированные специалисты в этой сфере.

Одна из особенностей нашей системы — роль военной службы в подготовке технических кадров. В Израиле действует обязательная военная служба для молодых мужчин и женщин по достижении 18 лет. Обычно мужчины служат три года, женщины — два. Если человек проходит специальную подготовку, становится офицером или попадает в технологическое подразделение, срок службы может быть более длительным. Армия для нас — один из каналов приобретения молодёжью практических технологических навыков. Особенно это касается кибербезопасности и направлений, связанных с кибервойной.

Люди, проходящие службу в технологических подразделениях, получают опыт работы с реальными вызовами в сфере безопасности. Впоследствии они могут продолжить образование в университетах или перейти в частный сектор, где их знания становятся основой для развития технологических компаний. Важно, что речь идет не только о теоретической подготовке. Специалисты работают с практическими задачами, учатся реагировать на угрозы и искать решения в условиях, когда ошибка может иметь серьезные последствия. Я иногда называю это «университетом реальной жизни». Именно благодаря такому опыту у Израиля есть мощные частные компании в сфере кибербезопасности. Военная подготовка, практические навыки и дальнейшая работа на коммерческом рынке дополняют друг друга.

Кибератаки против Израиля происходят постоянно. В то же время я не припомню масштабной атаки в 2025 году, которая бы вывела из строя критически важную систему и широко освещалась в новостях. Возможно, я что-то упустила, но не помню такого случая.

Нет, это не значит, что нас не атакуют. Наоборот, бывают атаки, направленные, например, против правительственных структур. Но наша способность противодействовать им достаточно высока, чтобы не допустить вывода из строя критически важных систем.

Еще один принцип, важный для развития технологического сектора, — признание того, что частный бизнес часто развивается быстрее, чем государство. Поэтому мы учимся у частного сектора, определяем основные направления развития и создаем условия для появления новых решений.

Искусственный интеллект: найти баланс между безопасностью и свободой для инноваций

Мы все уже понимаем, что искусственный интеллект создает не только новые возможности, но и риски. Поэтому важно обсуждать этические вопросы, правила использования ИИ и ответственность за его применение.

Израиль сотрудничает с международными партнерами в этой сфере, в частности с США и европейскими странами. Мы участвуем в работе международных организаций, занимающихся этическими аспектами искусственного интеллекта, и следим за тем, как формируются правовые рамки для его использования. В то же время мы не считаем, что чрезмерное регулирование — лучший способ решить все проблемы. По нашему мнению, излишняя бюрократия тормозит инновации и создает дополнительную нагрузку на стартапы, особенно на ранних этапах развития.

Европейский Союз придерживается более строгого подхода к регулированию, чем Израиль. Мы же стараемся найти баланс: осознавать риски, иметь необходимые законодательные рамки, но в то же время не создавать настолько сложных правил, чтобы компаниям было трудно разрабатывать и внедрять новые технологии. Инновационная экосистема должна быть достаточно гибкой, чтобы реагировать на изменения. Искусственный интеллект развивается очень быстро, и слишком жесткие правила могут не успевать за технологиями или ограничивать возможности для экспериментов.

При этом ИИ для нас — не только оборонная технология. Мы применяем его для решения гражданских задач, в частности в медицине, образовании и других отраслях. Именно поэтому национальная стратегия развития искусственного интеллекта охватывает различные сферы, а не сосредоточена исключительно на безопасности.

Технологии для раненых, перемещенных лиц и гражданского населения

Война заставляет нас искать технологические решения не только для обороны, но и для поддержки людей и работы гражданских систем. Одно из важных направлений — Health Tech, то есть медицинские технологии. Здесь мы используем инновации, чтобы помогать раненым и обеспечивать готовность системы здравоохранения к удовлетворению потребностей как гражданского населения, так и военных. Мы добились значительного прогресса в методах лечения травм, развиваем 3D-печать протезов, работаем над решениями для психологической реабилитации людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В этой сфере также исследуются возможности применения искусственного интеллекта для эмоциональной поддержки.

Отдельная задача — обеспечить непрерывность работы систем, когда из-за войны люди вынуждены покидать свои дома или нуждаются в срочной помощи. Для этого использовались цифровые платформы, которые помогали координировать эвакуацию, перемещение людей, поиск пропавших без вести и организацию помощи на национальном уровне.

Технологии играют важную роль и в образовании. EdTech-платформы позволяют продолжать дистанционное обучение, когда обычный образовательный процесс прерывается. А инструменты виртуальной реальности помогают сохранять культурное наследие во время кризиса.

Реабилитационный центр Haddash в Иерусалиме

Нам важно использовать технологические возможности не только для создания новых продуктов и развития экспорта. Они должны помогать обществу справляться с последствиями войны, поддерживать людей и сохранять возможность нормальной жизни даже в сложных обстоятельствах. Инновации не устраняют всех проблем, которые создает война. Но они могут помочь эффективнее использовать ресурсы, быстрее находить решения и создавать инструменты, которые останутся полезными и после завершения боевых действий.

Технологии не останавливают войну, но помогают стране жить во время неё

Привычные экономические связи неизбежно будут разрушены, ресурсы — истощены, государство вынуждено тратить всё больше на безопасность. Это не означает, что все остальные сферы должны застыть в ожидании победы. Опыт Израиля показывает, что в таких условиях можно продолжать инвестировать в исследования, поддерживать предпринимателей, развивать технологии и искать для них покупателей на мировых рынках.

Украинский опыт нельзя так просто скопировать с израильского. У каждой страны свои возможности, проблемы и ограничения. Однако важен сам подход: не ждать, пока закончатся все кризисы, а уже сейчас создавать условия для будущего развития. Ведь технологии, которые сегодня помогают военным, лечат раненых или поддерживают людей, лишившихся крова, завтра могут стать основой новых бизнесов, рабочих мест и экономического восстановления.

Пожалуй, главный урок здесь заключается в том, что устойчивость экономики определяется не тем, сколько денег страна может потратить во время войны, а тем, способна ли она находить новые решения, давать шанс тем, кто их создает, и думать о том, что будет после победы, не откладывая будущее на потом.

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