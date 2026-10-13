Истребитель Rafale ВВС Хорватии 13 октября перехватил над центральной частью страны пассажирский самолет Boeing, зарегистрированный на Мальте. Командование воздушных операций НАТО определило борт как потенциальную угрозу, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Croatia Week, которое цитирует Министерство обороны Хорватии.

Сигнал о возможном захвате

Самолет направлялся из Греции в Германию. Объединенный центр воздушных операций НАТО в Торрехоне, Испания, приказал перехватить его.

По информации итальянского Центра отчетности командования, борт передавал код ответчика 7500. Такой код сигнализирует о возможном захвате воздушного судна.

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Сопровождение за пределы страны

Хорватский истребитель перехватил самолет в 11:02 над Кореницей в центральной Хорватии. По сообщению источника, пилот истребителя установил радиосвязь с пассажирским бортом, а затем сопроводил его за пределы хорватского воздушного пространства.

В 11:20 пассажирский самолет вошел в воздушное пространство Словении. С 1 января Хорватия осуществляет воздушное патрулирование истребителями Rafale в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

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