Йеменские хуситы поздно вечером в понедельник выпустили четыре баллистические ракеты по контролируемому правительством городу Мариб в Йемене, сообщает Anadolu Agency. По данным местных властей, ракеты были направлены на густонаселенный город, где находится большое количество внутренне перемещенных лиц.

Власти не предоставили немедленной информации о возможных погибших, раненых или повреждениях в результате удара.

Предыдущие удары по Марибу

Накануне местные власти сообщали о запуске хуситами восьми баллистических ракет по Марибу, также не приведя данных о возможных потерях. 15 октября губернаторство заявило о другой атаке: девять баллистических ракет и еще семь снарядов были направлены по жилым кварталам.

Мариб является одним из ключевых опорных пунктов правительства Йемена и центром добычи нефти и газа. По правительственным данным, там находятся более 2,2 млн внутренне перемещенных лиц.

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Бои в провинции Лахдж

Отдельно армия Йемена заявила, что ее силы отразили наступление хуситов на фронте Кахбуб на западе южной провинции Лахдж. Связанные с армией Южные гигантские бригады сообщили, что бойцы хуситов предприняли несколько волн атак, после чего продолжались многочасовые бои с применением различных видов вооружений.

Согласно заявлению бригад, правительственные силы при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией вынудили нападавших отступить, убили и ранили бойцов хуситов, а также уничтожили их военную технику. Число жертв бригады не уточнили.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько губернаторств. По данным Anadolu Agency, последний этап боевых действий начался в июле после прекращения действия перемирия, заключенного при посредничестве ООН в 2022 году.

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