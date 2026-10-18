В Йемене хуситы заявили, что в результате предполагаемого авиаудара Саудовской Аравии по дому в губернаторстве Саада на севере страны погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на медиа группировки хуситов.

Данные агентства Saba

Агентство Saba хуситов сообщило, что удар по дому был нанесен в воскресенье, 18 октября. По его данным, среди погибших и раненых преимущественно женщины и дети. В агентстве добавили, что число жертв не является окончательным.

Саудовская коалиция, которая воюет против хуситов на стороне международно признанного правительства Йемена, после возобновления боевых действий совершила в стране сотни авиационных рейдов.

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Эскалация боевых действий

Гражданская война в Йемене, которая долгое время находилась в неактивной фазе, возобновилась в июле. В прошлом месяце интенсивность боевых действий возросла после того, как хуситы захватили побережье страны на Красном море.

В последние недели хуситы неоднократно атаковали саудовские цели, в том числе суда в Красном море, нефтяные объекты и международный аэропорт Эр-Рияда. По данным хуситов, с начала сентября в результате саудовских ударов погибли десятки людей.

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