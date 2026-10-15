Йеменские хуситы заявили, что поразили саудовский истребитель Typhoon ракетой класса «земля — воздух» над северной йеменской провинцией Саада. Как сообщает Anadolu Agency, поздно вечером в среду об этом заявил военный представитель группировки Яхья Сариа.

Заявление хуситов

По словам Сариа, ракета непосредственно попала в самолет, поставив его под угрозу падения. Представитель хуситов утверждает, что речь шла о саудовском истребителе Typhoon, который вылетел с авиабазы в Таифе на западе Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии не предоставили немедленного комментария по поводу этого заявления.

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Атаки на аэропорты

Ранее в тот же день хуситы также заявили, что нацелили баллистическую ракету на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Эти утверждения прозвучали на фоне серии атак на саудовские аэропорты.

По подсчетам Anadolu Agency на основе официальных заявлений, в период с 5 по 11 октября было совершено 10 атак на пять аэропортов. В результате погибли 20 человек, сотни получили ранения, а авиасообщение было нарушено.

С 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена в борьбе против хуситов. Группировка контролирует столицу Йемена Сану и несколько других провинций с 2014 года. По данным агентства, последняя эскалация началась в июле после срыва перемирия, достигнутого в 2022 году.

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