Кибератака во Франции позволила неизвестным злоумышленникам дистанционно повысить температуру холодильников в супермаркетах, в частности Intermarché и Carrefour. Из-за размороженных продуктов и испорченного молока сотни ритейлеров были вынуждены утилизировать товары. Как сообщает Politico Europe, последствиями инцидента лично занимался премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, а на уровне ЕС координировался обмен информацией.

Уязвимые системы охлаждения

Личности нападавших и их мотивы пока неизвестны. Специалисты по кибербезопасности считают, что злоумышленники, скорее всего, применили традиционные методы и воспользовались устройствами, без необходимости подключенными к интернету.

Компания Claroty ранее обнаружила программную уязвимость в продукте Danfoss. Danfoss была одним из производителей холодильного оборудования, оказавшегося среди целей французских атак. Danfoss устранила эту проблему в 2025 году.

После инцидента французские власти оценивали, какие еще сферы могут зависеть от систем контроля температуры. Среди них — хранение вакцин в период кампании по вакцинации против гриппа. О нападениях на такие системы не сообщалось.

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На той же неделе отдельные киберинциденты, не связанные с французской атакой, произошли также в супермаркетах Нидерландов и Бельгии, хотя их влияние было ограниченным. Министр продовольственной безопасности Нидерландов Сильвио Эркенс отметил, что эти случаи продемонстрировали зависимость цепочек поставок продуктов от ИТ- и сетевых систем.

Атаки могут продолжаться

Французские и немецкие киберслужбы предупредили, что атаки, вероятно, все еще продолжались. Киберслужба Греции и отраслевой трекер сообщили о сотнях устройств, которые оставались подключенными к интернету. По оценке экспертов, количество таких устройств уменьшается, однако не все они обязательно уязвимы для атаки.

Широкое распространение передовых моделей искусственного интеллекта может ускорять и удешевлять кибератаки. Claroty заявила, что воспроизвела первоначальные уязвимости оборудования Danfoss за 28 минут, потратив 6 долларов. В то же время специалисты подчеркивают, что защита критической инфраструктуры требует прежде всего базовых мер кибербезопасности, а не только использования ИИ.

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