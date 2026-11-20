Доля японцев, негативно оценивающих отношения своей страны с Россией, достигла рекордных 93,7 %. Это самый высокий показатель за всю историю проведения подобных исследований.

В исследовании приняли участие 3000 совершеннолетних жителей Японии. Опрос проводился с 17 сентября по 25 октября.

Негативное отношение японцев к России существенно усилилось после начала полномасштабной войны против Украины. Если в 2021 году отношения с РФ считали плохими 79% опрошенных, то в 2022 году этот показатель вырос до 92,3%.

Также исследование зафиксировало рекордное ухудшение восприятия отношений Японии с Китаем. Плохими или скорее плохими их назвали 93% респондентов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные результаты правительственного опроса.

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