В Японии число иностранных резидентов на конец июня 2026 года достигло рекордных 4 281 026 человек. Это на 155 631 человека, или на 3,8%, больше, чем в конце 2025 года, и составляет 3,48% общей численности населения страны, сообщает The Japan Times со ссылкой на данные Иммиграционного агентства Японии.

Статистика не включает временных посетителей, находящихся в стране менее трех месяцев. Крупнейшей общиной среди иностранных резидентов остаются граждане Китая — 941 031 человек. Далее следуют граждане Вьетнама — 693 750 и Южной Кореи — 408 682.

Число индонезийцев выросло больше всего

Среди десяти крупнейших групп по гражданству наиболее заметно выросло число резидентов из Индонезии — на 41 387, до 307 456 человек. Число граждан Непала увеличилось на 33 858, до 334 850, а граждан Мьянмы — на 29 035, до 211 602. Единственной группой в первой десятке, численность которой сократилась, стали граждане Бразилии: их число уменьшилось на 464, до 209 550.

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Самой многочисленной категорией по статусу проживания были постоянные резиденты — 961 342 человека. Число владельцев виз для инженеров, специалистов в области гуманитарных наук и международных услуг выросло на 40 394, до 516 184. Число владельцев визы для квалифицированных работников, введенной в 2019 году для преодоления нехватки рабочей силы, увеличилось на 53 960, до 444 256.

Токио принимает почти пятую часть иностранных резидентов

Больше всего иностранных резидентов проживает в префектуре Токио — 824 486 человек. Это 19,3% от их общего числа в Японии и 5,76% населения префектуры. Далее расположились префектуры Осака — 389 846 человек, Айти — 369 849, Канагава — 331 515 и Сайтама — 305 867.

Отдельно агентство сообщило, что по состоянию на 1 июля число иностранцев, превысивших разрешенный срок пребывания, с начала года сократилось на 3 259 человек, или на 4,8%, до 65 229. Больше всего таких лиц было среди граждан Таиланда — 10 260, Вьетнама — 10 135 и Южной Кореи — 9 759.

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