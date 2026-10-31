В странах Балтии число компаний оборонной отрасли, охваченных исследованием, выросло на 30% — с 232 в 2019 году до 300 в конце 2024 года. Их совокупный оборот за этот период увеличился с 1,96 млрд до более чем 3 млрд евро, что составляет около 1,9% совокупного ВВП Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает LSM English со ссылкой на исследование Латвийского института стратегии и экономических исследований LaSER.

Литва лидирует по темпам роста

Быстрее всего оборот компаний в выборке рос в Литве: в 2024 году он был на 79% выше, чем в 2019-м. В Латвии показатель вырос на 51%, а в Эстонии — на 48%.

Литва также показала наибольший рост добавленной стоимости — на 122% за пять лет. В Латвии она выросла на 64%, в Эстонии — на 47%. В то же время в абсолютном выражении лидером оставалась Эстония: компании из ее выборки создали в 2024 году 616 млн евро добавленной стоимости.

Число работников в компаниях, проанализированных LaSER, увеличилось с менее чем 19 тыс. в 2019 году до более чем 21 тыс. в 2024-м. Наиболее высокие темпы роста занятости зафиксированы в Латвии — 36% за пять лет. Представители отрасли считают, что одной только Латвии в краткосрочной перспективе может понадобиться еще 5 тыс. специалистов.

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Экспорт будет определять дальнейшее развитие

Исследователи подчеркивают, что для малых стран внутреннего спроса недостаточно для поддержания крупной оборонной промышленности, поэтому ключевое значение имеет экспортная конкурентоспособность. В 2019–2024 годах доля экспорта товаров и услуг в выручке компаний выборки составляла 29–38% в Эстонии, 27–36% в Латвии и 51–57% в Литве.

В 2024 году только литовские компании продолжили наращивать оборонный экспорт. В Эстонии и Латвии его объемы сократились по сравнению с предыдущим годом, в результате чего Литва впервые опередила Эстонию в выборке.

Цели и структурные проблемы

Эстония планирует к 2030 году довести экспорт оборонной отрасли как минимум до 1,4 млрд евро, совокупный оборот сектора — до 2 млрд евро, а его вклад — до 2% ВВП. Литва намерена втрое увеличить оборонный экспорт по сравнению с 2025 годом и повысить добавленную стоимость отрасли до более чем 1 млрд евро. Латвия поставила цель к 2036 году: оборонная промышленность должна составлять 5% ВВП, а 30% оборонных закупок должны приходиться на внутренних производителей.

LaSER указывает на отсутствие единого определения оборонной отрасли и системного сбора сопоставимых данных. Среди других вызовов — доступ к испытательной инфраструктуре, стабильные долгосрочные заказы, частный капитал для стартапов и подготовка специалистов.

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