В Южной Корее количество операторов заведений корейской кухни за год сократилось более чем на 6 тысяч. По данным Национальной налоговой службы, по состоянию на июль их насчитывалось 403 299 — на 6 001, или 1,46%, меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 409 300.

Динамика количества ресторанов

Как сообщает Korea Herald, снижение произошло после нескольких лет роста числа таких заведений, который продолжался и во время пандемии COVID-19.

В 2019 году в стране было 386 161 операторов заведений корейской кухни. В 2020 году их количество выросло до 397 465, в 2021 году — до 404 871, а в 2022 году — до 408 019. В 2023 году показатель достиг 410 323, в 2024 году — 411 145, однако в 2025 году снизился до 406 075.

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Причины спада

В ресторанной отрасли сокращение числа заведений связывают со старением владельцев бизнеса, сравнительно небольшим использованием сервисов доставки, а также подорожанием продуктов и труда.

В то же время количество заведений японской кухни за тот же годовой период выросло на 1,07%: с 23 201 до 23 451.

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